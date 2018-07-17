Вісім мільйонів собак: таємнича єгипетська знахідка вразила археологів

Вчені нарахували близько 8 млн мумій собак та цуценят. Вони розповіли, що дуже часто їм траплялися мумії молодих псів, які не мали ознак насильницької смерті.

В Єгипті, під храмом бога смерті Анубіса в Саккарі, археологи виявили мумії близько 8 млн цуценят і дорослих собак, а також шакалів, лисиць, соколов, кішок та мангустів.

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Британські дослідники припускають, що давньоєгипетські катакомби були побудовані близько 2500 років тому - в IV столітті до н. е.

Керівник дослідження, професор археології в Кардіфського університеті Пол Ніколсон розповідає, що археологам тільки зараз вдалося вивчити весь некрополь, передає znaj.ua. "Це довгий ряд темних тунелів, де немає природного світла. Це насправді досить вражаюче місце", - говорить він.

Вчені нарахували близько 8 млн мумій собак та цуценят. Вони розповіли, що дуже часто їм траплялися мумії молодих псів, які не мали ознак насильницької смерті. Вчені припускають, що тварин розводили спеціально для проведення ритуалів і обрядів.

"Вони, ймовірно, не були вбиті фізично, ми не маємо свідчень про зламані шиї, які знаходимо в котячих похованнях", - зазначив Пол Ніколсон.

Археолог Айдан Додсон з Університету Брістоля у Великобританії вважає, що в цих місцях мумії тварин продавали. "Тут, імовірно, процвітала торгівля, і не тільки муміями тварин: люди потребували харчування, напоїв, житла. І це можна назвати родоначальником індустрії масового туризму", - розповів він.

Той факт, що жителі Давнього Єгипту муміфікували тварин, відомий вже давно. Римський поет Ювенал писав, що "божевільні єгиптяни" шанують жахливих божеств, і можна знайти цілі міста, присвячені кішкам, річковим рибам або собакам.