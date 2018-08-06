Робот-аграрій: голландські вчені представили машинного помічника, який збирає перець (відео)

10:00, 06 серпня 2018
Наука та IT
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Машина рухається по рейках та ретельно сканує овочі. Sweeper здатен самостійно пристосовуватися до висоти кожного куща.

Розумний помічник застосовує цифрове сканування і техніку глибокого навчання. Робот ідентифікує стиглий перець за кольором та зриває його. Ппотім кладе овоч в кошик, увесь процес займає 30 секунд.

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Розробники пояснили – не роблять робота швидшим, бо він може пошкодити овочі. Очікується, що машини надійдуть у продаж протягом трьох років.

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Теги: #техніка#робот#помічник#машина#штучний інтелект#перець