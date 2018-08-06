Робот-аграрій: голландські вчені представили машинного помічника, який збирає перець (відео)

Щоб ідентифікувати овоч, зірвати його та покласти до кошика, робот витрачає 30 секунд.

Голландські вчені розробили аграрного робота на ім'я Sweeper, який збирає перець. Машина рухається по рейках та ретельно сканує овочі. Sweeper здатен самостійно пристосовуватися до висоти кожного куща. Розумний помічник застосовує цифрове сканування і техніку глибокого навчання. Робот ідентифікує стиглий перець за кольором та зриває його. Ппотім кладе овоч в кошик, увесь процес займає 30 секунд. Читайте такожДві руки та чотири ноги: в Італії розробили спритного робота-кентавра (відео) Розробники пояснили – не роблять робота швидшим, бо він може пошкодити овочі. Очікується, що машини надійдуть у продаж протягом трьох років.

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