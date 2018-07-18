Rolls-Royce розробляє роботів для ремонту авіадвигунів

Серед проектів компанії – мініатюрні «роботи-таргани» для огляду двигуна та «робозмія» для нанесення термобар`єрного покриття.

Британська компанія Rolls-Royce представила на авіасалоні в Фарнборо проект розробки мікророботів, які допоможуть проводити огляд і ремонт авіадвигунів без необхідності їх демонтування.

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Як повідомляє N+1, інженери компанії спільно з науковцями працюють над декількома моделями роботів, серед яких – крокуючі мікророботи з камерою та «робот-змія» для нанесення термобар`єрних покриттів.

Відзначається, що демонтаж авіаційного двигуна – це складний, тривалий і дорогий процес, який мають здійснювати фахівці. У зв'язку з цим оператори авіатехніки шукають способи проводити діагностику та ремонт двигунів без необхідності демонтувати їх.

Компанія представила проект роботів, здатних допомогти в обслуговуванні двигунів. Одна розробка вже знаходиться на стадії реального прототипу, в той час як ще три – у вигляді концепту.

Так, роботи SWARM своїми розмірами не перевищують сантиметру і мають кілька кінцівок. Передбачається, що вони будуть оснащені камерою і зможуть забиратися до двигуна, щоб оператор в режимі реального часу міг оглядати його на моніторі.

Rolls-Royce | SWARM robots from Rolls-Royce on Vimeo.

Робот FLARE, за задумом, буде являти собою гнучкий робоманіпулятор, який також можна буде використовувати для огляду внутрішніх поверхонь та нанесення на них термобарьерного покриття.

Роботи INSPECT будуть захищені від впливу гарячого повітря, і зможуть працювати у двигунах прямо під час польоту і передавати оператору інформацію про їх стан.

Rolls-Royce представила і прототип апарату для огляду і ремонту лопаток компресору двигуна, який вже пройшов перші випробування.

Rolls-Royce | Remote boreblending robots from Rolls-Royce on Vimeo.

Як наголошується в релізі на сайті Rolls-Royce, технічний фахівець компанії Джеймс Келл зазначив, що в той час, як деякі з цих технологій (такі як SWARM) все ще далекі від втілення в реальності, інші вже пройшли випробування і будуть представлені на ринку у найближчі кілька років.

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