У США собаці надрукували протези передніх лап на 3D-принтері

Але потім собаку прихистила Тара Андерсон (Tara Anderson), директор компанії 3D Systems, що займається 3D-друком, повідомляє Медуза.

Андерсон вирішила допомогти собаці і надрукувала для неї спеціальні протези. Вони дозволили тварині, що раніше пересувалася за допомогою тільки задніх лап, не лише ходити, а й бігати.

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"У першу чергу це трихвилинна реклама компанії з 3D-друку, але це не означає, що вона не є до біса зворушливою або цікавою", - йдеться в повідомленні компанії.