У США собаці надрукували протези передніх лап на 3D-принтері
18:15, 18 грудня 2014Наука та IT
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Собака Дербі народилася з дефектом передніх лап, через який вона могла тільки повзати.
Собаці надрукували протези / скріншот відео
Але потім собаку прихистила Тара Андерсон (Tara Anderson), директор компанії 3D Systems, що займається 3D-друком, повідомляє Медуза.
Андерсон вирішила допомогти собаці і надрукувала для неї спеціальні протези. Вони дозволили тварині, що раніше пересувалася за допомогою тільки задніх лап, не лише ходити, а й бігати.
Читайте такожНа МКС надрукували першу деталь з пластику за допомогою 3D-принтера (фото)На щасливу Дербі можна подивитися з другої хвилини відео, знятого 3D Systems.
"У першу чергу це трихвилинна реклама компанії з 3D-друку, але це не означає, що вона не є до біса зворушливою або цікавою", - йдеться в повідомленні компанії.
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