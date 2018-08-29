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Користувачі повертаються до кнопкових телефонів замість смартфонів -ЗМІ

02:23, 29 серпня 2018
Наука та IT
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Чорно-білий екран, есемески, ліхтарик. Саме так може виглядати телефон майбутнього. Смартфони опинились позаду кнопкових апаратів - за темпами розвитку ринку. На Заході з’явився цілий рух - молодь повертається до так званих "дзвонилок", аби не відволікатися весь час на спілкування у соцмережах і безкінечне гортання стрічок новин.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

За останній рік продаж смартфонів у світі зріс усього на 2%. Кнопкові ж телефони отримали плюс 5% - у два з половиною рази більше.

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300 гривень проти 3 тисяч - за простий смартфон. Продавець Юрій каже, кнопки обирають ті, хто втомився бити екрани, їх беруть для роботи і дітям. Щоправда, розвивати бюджетний напрямок виробники не бажають. Набір функцій у старожилів зв’язку – незмінний.

За підрахунками дослідників британського університету Дербі, активний користувач смартфона не відриває очей від екрана майже чотири години на добу. Тобто третину часу, вільного від сну.

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Теги: #телефон#смартфони