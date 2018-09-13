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"Готуйте свої нирки": як соцмережі відреагували на новинки Apple

11:21, 13 вересня 2018
Наука та IT
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Ілюстрація / REUTERS

Напередодні, 12 вересня ввечері відбулася довгоочікувана презентація Apple, на якій були представлені нові iPhone і розумний годинник, що традиційно викликала масу коментарів в соціальних мережах.

Так, були представлені нові iPhone Xs, Xs Max і Xr, а також нові Apple Watch.

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Деякі користувачі відзначилися іронічними коментарями з приводу цін на гаджети – особливо активними були любителі бюджетних смартфонів від китайських виробників. Фанатам яблучної техніки жартома рекомендують "готувати нирки".

Також обговорювали революційне для Apple нововведення у вигляді двох сім-карт, як у китайських смартфонів, і жартували з приводу Apple Watch Series 4, які можуть відстежувати перші симптоми захворювань, робити ЕКГ та телефонувати в службу порятунку. "Головне перед покупкою iPhone XS Max – купити Apple Watch Series 4, "щоб годинник встиг зафіксувати інфаркт", – жартують в мережі.

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Новина в сюжеті: Презентація iPhone 2018
Теги: #смартфон