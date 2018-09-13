"Готуйте свої нирки": як соцмережі відреагували на новинки Apple
Напередодні, 12 вересня ввечері відбулася довгоочікувана презентація Apple, на якій були представлені нові iPhone і розумний годинник, що традиційно викликала масу коментарів в соціальних мережах.
Так, були представлені нові iPhone Xs, Xs Max і Xr, а також нові Apple Watch.
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Деякі користувачі відзначилися іронічними коментарями з приводу цін на гаджети – особливо активними були любителі бюджетних смартфонів від китайських виробників. Фанатам яблучної техніки жартома рекомендують "готувати нирки".
Також обговорювали революційне для Apple нововведення у вигляді двох сім-карт, як у китайських смартфонів, і жартували з приводу Apple Watch Series 4, які можуть відстежувати перші симптоми захворювань, робити ЕКГ та телефонувати в службу порятунку. "Головне перед покупкою iPhone XS Max – купити Apple Watch Series 4, "щоб годинник встиг зафіксувати інфаркт", – жартують в мережі.
Головне - перед покупкою iPhone XS Max за 128.000 рублів купити Apple Watch Series 4 щоб годинник встигли зафіксувати інфаркт. pic.twitter.com/0Xlu1fSx5v— Wylsacom (@wylsacom) 12 вересня 2018 р.
Купив iPhone за 128 тисяч, купиш і швидку зарядку за 5, нищеброд.— Wylsacom (@wylsacom) 12 вересня 2018 р.
У стрічці знов якась суцільна #зрада про Apple, все їм не так і знову Apple не вгодив. Моделі назвали не так, дизайн не такий, як треба. Дивно, чому ці люди досі не працюють у відповідних підрозділах Apple? 🤦🏻♂️— Сергій Макаренко (@SerhiyMakarenko) 13 вересня 2018 р.
Нові функції Apple Watch:— Полісорб (@polisorb_rus) 13 вересня 2018 р.
2018: ЕКГ
2019: Непрямий масаж серця
2020: Складання заповіту
2021: Принести Полісорб і врятувати від отруєння pic.twitter.com/L0tjnnRu8q
2018 рік: apple зробила телефон на 2 сімки. Awesome— ykoloskov (@y_koloskov) 13 вересня 2018 р.
Цікавий факт. Користувачі Android перед смертю шкодують про те, що не користувалися Apple.— @ArtemZeleny (@ArtemZeleny) 13 вересня 2018 р.
Мені подобаються продукти #apple , але це вже перебір , смартфон ціною як хороший ноутбук.— Олексій (@Randomistake) 13 вересня 2018 р.
Apple випустили 3 нових айфона х з практично ідентичною минулого покоління начинкою. Мдамс— Чебуп Ицца (@Chebupicca) 13 вересня 2018 р.
Ми в Apple з гордістю представляємо вам новий Iphone Xer...)))— Герой на героїні (@x1stention) 13 вересня 2018 р.
Презентація #Apple нагадує мені в дитинстві я годинами дивився на вітрини телефонів, які не міг купити тільки тепер не я один так роблю, а разом з мільйонами бюджетників— Serov (@blueberry_pie1) 13 вересня 2018 р.
Apple представив айфон Xs, але як би сказали хлопці 2XL.— Зла сука 😈 (@serikova_galina) 13 вересня 2018 р.
Дуже шкода власників Х, купити мобілу за 100к і через рік усвідомити що вона знята з виробництва.— Obe_kanobe (@KanyRut) 13 вересня 2018 р.
Apple, 👏🏻👏🏻👏🏻
Пам'ятаю, тато розповідав, як вони в 60х ходили всім районом до одного, послухати СТЕРЕО запису і охеревали від того, що у вухах різні звуки. Ось і у Apple тепер так, всього 50 років минуло. Неймовірно.— Dmitry Lebedev (@Omelyanko) 13 вересня 2018 р.
В Apple Watch мене найбільше бісить, що у мене немає на них грошей. - https://t.co/u39X1WPH0i— Олександрі Добре (@alexgooood) 13 вересня 2018 р.
Побачення двох фанатів продукції Apple— Ordozz (@ordozz) 13 вересня 2018 р.
- Я тебе люблю!
- Ти брешеш - по твоїй кардіограмі цього не помітно.
#Apple Кредит або Нирка? pic.twitter.com/hkgah87ln0— Vladislav Teplukhin (@VladRendo) 12 вересня 2018 р.
Ого, ці годинник і правда дуже розумні. pic.twitter.com/3UGyDvRkug— Aviasales.ru (@aviasales) 12 вересня 2018 р.
Єдине, в чому #Apple залишається лідером - так це в шалених цінах. Через стільки років стали, нарешті, підтримувати дві сімки. Боляче бачити твір Джобса в ранзі догоняшки китайців і корейців. Ну і чубчик свою потворну так і не постригли— Олег Козирєв (@oleg_kozyrev) 13 вересня 2018 р.