"Готуйте свої нирки": як соцмережі відреагували на новинки Apple

Деякі користувачі відзначилися іронічними коментарями з приводу цін на смартфони – особливо активними були любителі бюджетних гаджетів від китайських виробників.

Напередодні, 12 вересня ввечері відбулася довгоочікувана презентація Apple, на якій були представлені нові iPhone і розумний годинник, що традиційно викликала масу коментарів в соціальних мережах.

Так, були представлені нові iPhone Xs, Xs Max і Xr, а також нові Apple Watch.

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Деякі користувачі відзначилися іронічними коментарями з приводу цін на гаджети – особливо активними були любителі бюджетних смартфонів від китайських виробників. Фанатам яблучної техніки жартома рекомендують "готувати нирки".

Також обговорювали революційне для Apple нововведення у вигляді двох сім-карт, як у китайських смартфонів, і жартували з приводу Apple Watch Series 4, які можуть відстежувати перші симптоми захворювань, робити ЕКГ та телефонувати в службу порятунку. "Головне перед покупкою iPhone XS Max – купити Apple Watch Series 4, "щоб годинник встиг зафіксувати інфаркт", – жартують в мережі.

Головне - перед покупкою iPhone XS Max за 128.000 рублів купити Apple Watch Series 4 щоб годинник встигли зафіксувати інфаркт. pic.twitter.com/0Xlu1fSx5v — Wylsacom (@wylsacom) 12 вересня 2018 р.

Купив iPhone за 128 тисяч, купиш і швидку зарядку за 5, нищеброд. — Wylsacom (@wylsacom) 12 вересня 2018 р.

У стрічці знов якась суцільна #зрада про Apple, все їм не так і знову Apple не вгодив. Моделі назвали не так, дизайн не такий, як треба. Дивно, чому ці люди досі не працюють у відповідних підрозділах Apple? 🤦🏻♂️ — Сергій Макаренко (@SerhiyMakarenko) 13 вересня 2018 р.

Нові функції Apple Watch:

2018: ЕКГ

2019: Непрямий масаж серця

2020: Складання заповіту

2021: Принести Полісорб і врятувати від отруєння pic.twitter.com/L0tjnnRu8q — Полісорб (@polisorb_rus) 13 вересня 2018 р.

2018 рік: apple зробила телефон на 2 сімки. Awesome — ykoloskov (@y_koloskov) 13 вересня 2018 р.

Цікавий факт. Користувачі Android перед смертю шкодують про те, що не користувалися Apple. — @ArtemZeleny (@ArtemZeleny) 13 вересня 2018 р.

Мені подобаються продукти #apple , але це вже перебір , смартфон ціною як хороший ноутбук. — Олексій (@Randomistake) 13 вересня 2018 р.

Apple випустили 3 нових айфона х з практично ідентичною минулого покоління начинкою. Мдамс — Чебуп Ицца (@Chebupicca) 13 вересня 2018 р.

Ми в Apple з гордістю представляємо вам новий Iphone Xer...))) — Герой на героїні (@x1stention) 13 вересня 2018 р.

Презентація #Apple нагадує мені в дитинстві я годинами дивився на вітрини телефонів, які не міг купити тільки тепер не я один так роблю, а разом з мільйонами бюджетників — Serov (@blueberry_pie1) 13 вересня 2018 р.

Apple представив айфон Xs, але як би сказали хлопці 2XL. — Зла сука 😈 (@serikova_galina) 13 вересня 2018 р.

Дуже шкода власників Х, купити мобілу за 100к і через рік усвідомити що вона знята з виробництва.

Apple, 👏🏻👏🏻👏🏻 — Obe_kanobe (@KanyRut) 13 вересня 2018 р.

Пам'ятаю, тато розповідав, як вони в 60х ходили всім районом до одного, послухати СТЕРЕО запису і охеревали від того, що у вухах різні звуки. Ось і у Apple тепер так, всього 50 років минуло. Неймовірно. — Dmitry Lebedev (@Omelyanko) 13 вересня 2018 р.

В Apple Watch мене найбільше бісить, що у мене немає на них грошей. - https://t.co/u39X1WPH0i — Олександрі Добре (@alexgooood) 13 вересня 2018 р.

Побачення двох фанатів продукції Apple

- Я тебе люблю!

- Ти брешеш - по твоїй кардіограмі цього не помітно. — Ordozz (@ordozz) 13 вересня 2018 р.