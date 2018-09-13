В печері Південної Африки вчені виявили таємничий стародавній знак (фото)

Вчені виявили в шарі, датованому 73 тисячами років, фрагмент силькрета (породи, утвореної кремнеземом, піском і гравієм) з чітким візерунком у вигляді октоторпа, намальованого вохрою.

Вчені виявили в печері в Південній Африці малюнок у вигляді октоторпа («решітки» або «хеш»), вік якого сягає 73 тисячі років тому, що робить символ найдавнішим зразком наскельного живопису.

Значення зображення залишається невідомим, проте археологи припускають, що він служив ритуальним або художнім цілям. Про це повідомляє видання Science Alert.

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Вчені виявили в шарі, датованому 73 тисячами років, фрагмент силькрета (породи, утвореної кремнеземом, піском і гравієм) з чітким візерунком у вигляді октоторпа, намальованого вохрою. Аналіз показав, що цей символ, ймовірно, є частиною більш великого малюнка.

Відкриття дозволяє відсунути вік печерного живопису на 30 тисяч років. Хоча відомо, що неандертальці створювали наскальні малюнки 64 тисячі років тому, дослідники досі знаходили малюнки, зроблені Homo sapiens, які датувалися лише 40 тисячами років.