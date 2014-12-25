Опублікована добірка найфутуристичніших фото минулого року

Добірку опублікував сайт vicer.ru.

1. Додаток, який перекладає в реальному часі.

2. Ложка, яка допомагає людям з хворобою Паркінсона нормально їсти, стабілізуючи ефект тремору.

3. Голограми на упаковках морозива, які можна побачити за допомогою мобільного додатку.

4. Живі рекламні щити в метро.

5. Цифрові бібліотеки, де за QR-кодом можна знайти будь-яку книгу й отримати її собі на телефон.

6. Селфі в космосі.

7. Спецефекти.

8. Ванні кімнати з розумним склом, яке стає непрозорим, коли ви всередині.

9. Маленькі носії величезних обсягів пам'яті.

10. Футуристичні двері.

Читайте такожTime опублікував підбірку найкрасивіших фото космосу за 2014 рік11. Реалістичні людиноподібні роботи.

12. Розробка прозорих машин.

13. Відкриття величезної кількості нових планет.

14. Біонічні протези.

15. Відро для сміття, яке ловить сміття саме.

16. Шанхай.

17. Створення 3D зображень.

18. Водовідштовхувальні хімікати

19. Все це зараз влазить у кишеню