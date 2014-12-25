Опублікована добірка найфутуристичніших фото минулого року

17:52, 25 грудня 2014
Наука та IT
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У мережі з'явилася добірка футуристичних реалій нашого часу, що доводять "що 2014 рік - це вже майбутнє".

Добірку опублікував сайт vicer.ru.

1. Додаток, який перекладає в реальному часі.

Word Lens

2. Ложка, яка допомагає людям з хворобою Паркінсона нормально їсти, стабілізуючи ефект тремору.

sadmoment.com

3. Голограми на упаковках морозива, які можна побачити за допомогою мобільного додатку.

skunkandburningtires.com

4. Живі рекламні щити в метро.

изобретения будущего в 2014 году (4)

5. Цифрові бібліотеки, де за QR-кодом можна знайти будь-яку книгу й отримати її собі на телефон.

pinterest.com

6. Селфі в космосі.

howto.funcloud.com

7. Спецефекти.

buzzhand.com

8. Ванні кімнати з розумним склом, яке стає непрозорим, коли ви всередині.

9gag.com

9. Маленькі носії величезних обсягів пам'яті.

yantragyan.com

10. Футуристичні двері.

youtube.com

Читайте такожTime опублікував підбірку найкрасивіших фото космосу за 2014 рік11. Реалістичні людиноподібні роботи.

ufunk.net

12. Розробка прозорих машин.

landrover.com

13. Відкриття величезної кількості нових планет.

universetoday.com

14. Біонічні протези.

gizmodo.co.uk

15. Відро для сміття, яке ловить сміття саме.

wirefresh.com

16. Шанхай.

theatlantic.com

17. Створення 3D зображень.

bleachlifeandyoutube.tumblr.com

18. Водовідштовхувальні хімікати

youtube.com

19. Все це зараз влазить у кишеню

avdawn.com

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