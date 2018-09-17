До 2025 року 52% робочих місць займуть роботи, але людям хвилюватися не варто - аналітики

Професіоналам майбутнього доведеться розвивати нові навички та отримувати інші компетенції, ніж ті, якими володіють сучасні фахівці.

До 2025 року 52% робочих завдань будуть виконувати роботи, проте хвилюватися людям, на думку дослідників, не варто.

Про це йдеться в доповіді Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) під назвою "Майбутнє професій-2018", який в основному присвячений роботизації промисловості та інших секторів економіки, пише Naked Science.

У ході дослідження автори доповіді опитали директорів з персоналу та керівників вищої ланки для різних компаній по всьому світу, які володіють 70% глобального виробництва.

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Як припускають аналітики, до 2025 року 52% робочих завдань будуть виконувати роботи. Проте хвилюватися людям, на думку дослідників, не варто. Різке зростання рівня роботизації просто перевизначить завдання для людини. Професіоналам майбутнього доведеться розвивати нові навички та отримувати інші компетенції, ніж ті, якими володіють сучасні фахівці. Згідно з підрахунками ВЕФ, стрімкі зміни в технологіях можуть створити близько 133 мільйонів нових ролей для автоматизованих машин - замість існуючих нині 75 мільйонів.

У доповіді також зазначено, що зараз машини вже активно замінюють собою фахівців, що працюють у сфері бухгалтерського обліку, у промисловості, поштовому сервісі та секретарській справі.

Ті ж професії, які вимагають "людських навичок", навпаки, стануть більш затребувані найближчим часом. Йдеться про роботу в сфері продажів, маркетингу та обслуговування клієнтів. Попит на таких спеціалістів зростатиме у міру подальшого розвитку електронної комерції і соцмереж.

Дослідники відзначають, що основним завданням для професіоналів стане власна перекваліфікація, отримання специфічних компетенцій, особливо в областях, що вимагають творчого підходу, критичного мислення та вміння комунікувати. Розвивати всі необхідні навички людям доведеться самостійно.

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Аналітики вважають, що першими галузями, в яких відбудеться перекваліфікація робітників, стануть авіація й туристичний бізнес. До 2022 році ці галузі економіки будуть мати професіоналів, адаптованих до нових умов.

ВЕФ - неурядова організація зі Швейцарії, яка розглядає найважливіші світові економічні питання. Щорічно організація збирає зустрічі у Давосі, де присутні політичні лідери, підприємці та журналісти. Разом вони обговорюють актуальні проблеми.

Раніше УНІАН повідомляв, що від 400 до 800 мільйонів працівників в усьому світі до 2030 року можуть втратити свої робочі місця, тому що їх замінять роботи або процеси автоматизації.

Робочі місця можуть втратити люди як в розвинених, так і країнах, що розвиваються. У зоні ризику опинилися працівники бек-офісів, машинні оператори, працівники мереж фаст-фуду і ті, хто займається кредитуванням. Менше, всього постраждають сфери, пов'язані з управлінням персоналом і соціальною взаємодією.