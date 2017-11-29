До 2030 року до 800 мільйонів людей можуть втратити робочі місця через роботів - аналітики

Від 400 до 800 мільйонів працівників в усьому світі до 2030 року можуть втратити свої робочі місця, тому що їх замінять роботи або процеси автоматизації.

Про це свідчать підрахунки McKinsey Global Institute, передає republic.

Робочі місця можуть втратити люди як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються. У зоні ризику опинилися працівники бек-офісів, машинні оператори, працівники мереж фаст-фуду і ті, хто займається кредитуванням.

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Найбільше автоматизація, за прогнозами McKinsey, торкнеться Китаю – там під загрозою більше 200 млн осіб, тобто 16% робочої сили. На другому місці Індія (майже 150 млн людей, 9%), на третьому – США (близько 50 млн осіб, майже 25%).

Найменше постраждають сфери, пов'язані з управлінням персоналом і соціальною взаємодією.

Ті робітники, які будуть замінені автоматизацією, легко ідентифікуються. Нові робочі місця, побічно створені завдяки новим технологіям, розмиті та розподіляються за різними секторами і географічним регіонам. «Ми моделюємо деякі потенційні джерела попиту на робочу силу, які можуть стимулювати створення робочих місць до 2030 року навіть без автоматизації», – йдеться в доповіді McKinsey.

Якщо підсумувати, то, судячи з підрахунків, багаті країни, як очікується, автоматизують більший відсоток працівників, ніж бідні.

Сюзан Лінд, одна з авторів дослідження, розповіла CNN, що через роботизацію фактично змінюється традиційна модель, при якій перші 20 років свого життя люди вчаться, а інші 40-50 років – працюють. Їм доведеться навчатися новим навичкам під час своєї кар'єри. При цьому, вважає вона, прогнози, що роботи заберуть роботу, перебільшені. «Так, робота буде автоматизована, але буде достатньо робочих місць для всіх у більшості сфер», – зазначає Лінд.

Прогноз McKinsey відрізняється від більш радикальних попередніх підрахунків. У 2015 році аналітики Bank of America Merrill Lynch у своїй доповіді писали, що в США протягом 20 років 47% працівників можуть замінити роботи. Аналіз показував, що до 2020 року ринок штучного інтелекту та автоматизації досягне $152 млрд.