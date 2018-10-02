В мережі з'явилися перші фото прототипу пасажирської капсули Hyperloop (фоторепортаж)
Перша повнорозмірна капсула Hyperloop, призначена для перевезення пасажирів зі швидкістю 1000 кілометрів на годину, була вперше представлена 2 жовтня.
Про це повідомляє CNN. Капсула була представлена у місті Пуерто де Санта Марія в Іспанії, де вона була побудована на аерокосмічному підприємстві Airtificial, яке є партнером HyperloopTT.
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Перша повномасштабна капсула Hyperloop, названа "Quintero One", має довжину 32 метри і важить близько 5 тонн. Відстань від Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса Hyperloop долатиме за 20 хвилин.
У HyperloopTT сподіваються, що першу поїздку новий транспорт здійснить через три роки, а через п'ять почне возити пасажирів на комерційній основі, передає ТСН.
Раніше повідомлялося, що капсулу Hyperloop розігнали до рекордних 466 км/год.