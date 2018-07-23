Капсулу Hyperloop розігнали до рекордних 466 км/год

Рекорд швидкості був встановлений на змаганнях розробників капсул для транспортної системи Hyperloop.

На змаганнях розробників капсул для транспортної системи Hyperloop, проведених компанією Space X, був встановлений новий рекорд швидкості - 466,7 км/ч.

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Такого результату досягли інженери з німецької команди WARP Hyperloop, передає kommersant.ru. Попередній рекорд був встановлений в грудні 2017 року, коли капсула компанії Hyperloop One розігналася до 386 км/ч.

Hyperloop («Гіперпетля») складається з аеродинамічної труби і капсули, яка здатна пересуватися без повітряного опору і розганятися до рекордних швидкостей. Ідею транспортної системи запропонував у 2012 році підприємець Ілон Маск. У серпні 2013 року він оцінив витрати на її реалізацію в $6-7,5 млрд. Розвитком проекту зайнялися дві компанії - Hyperloop Transportation Technologies (HTT) і Hyperloop One.