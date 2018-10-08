WSJ: через збій розкриті дані сотень тисяч користувачів Google+
Компанія Google розкрила персональні дані сотень тисяч користувачів соцмережі Google+ через збій в роботі програмного забезпечення у 2015-2018 роках.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела в компанії.
При цьому наголошується, що Google не стала розкривати дані про неполадки в роботі соціальної мережі, щоб уникнути шкоди репутації та розслідувань стосовно компанії.
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«Дані користувачів соціальної мережі Google+ зазнали збою в роботі програмного забезпечення між 2015 і березнем 2018 року», — пише газета.
За даними видання, проблему у підсумку було вирішено, причому свідчень зловживань використанням персональних даних виявлено не було.