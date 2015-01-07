Вчені отримали найточніше в історії зображення спіральної галактики
03:38, 07 січня 2015Наука та IT
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Найдокладніше в історії зображення спіральної галактики, яке показує не менше 100 мільйонів зірок і тисячі зоряних скупчень, отримали астрофізики за допомогою космічного телескопа "Хаббл".
Вченим вдалося сфотографувати докладне зображення галактики / NASA
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на spacetelescope.
Вченим вдалося зафіксувати докладне зображення третини Туманності Андромеди - спіральної галактики Messier 31, яка в далекому майбутньому зіткнеться з нашою галактикою Чумацький Шлях.
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На зображенні великі групи блакитних зірок в галактиці позначають розташування зоряних скупчень і області зіркоформування в спіральних рукавах.
Галактика Андромеда знаходиться всього в 2,5 мільйонах світлових років від Землі і містить приблизно 1 трильйон зірок, що в 2,5-5 разів більше Чумацького Шляху.
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