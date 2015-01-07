Вчені отримали найточніше в історії зображення спіральної галактики

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на spacetelescope.

Вченим вдалося зафіксувати докладне зображення третини Туманності Андромеди - спіральної галактики Messier 31, яка в далекому майбутньому зіткнеться з нашою галактикою Чумацький Шлях.

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На зображенні великі групи блакитних зірок в галактиці позначають розташування зоряних скупчень і області зіркоформування в спіральних рукавах.

Галактика Андромеда знаходиться всього в 2,5 мільйонах світлових років від Землі і містить приблизно 1 трильйон зірок, що в 2,5-5 разів більше Чумацького Шляху.