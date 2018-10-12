Вчені отримали потомство від одностатевих пар мишей

Китайські вчені вирішили з'ясувати, які правила репродукції їм потрібно порушити, щоб отримати потомство від одностатевої пари мишей.

У двох самок мишей без участі самця народилиося потомство.

Про це повідомили вчені китайської Академії наук, пише BBC. Це стало можливим завдяки значному прориву в генній інженерії

Наразі ці дві самки гризунів зі зміненими генами почувають себе добре, кажуть вчені. При цьому такий же експеримент із парою самців не був успішним. Діти від пар з двома самцями гинули невдовзі після народження.

Читайте такожВчені змогли виправити ДНК миші до її народження

Ссавці, в тому числі і люди, можуть народжувати дітей тільки в результаті статевого акту самки і самця. Але інший світ природи не грає за тими ж правилами.

Є інші класи тварин, у тому числі рептилії, амфібії і риби, які можуть відтворювати потомство, якщо вони однієї статі і навіть якщо у них взагалі немає партнера. Ссавці поки на таке не здатні.

Китайські вчені вирішили з'ясувати, які правила репродукції їм потрібно порушити, щоб отримати потомство від одностатевої пари мишей. Це допоможе зрозуміти, чому ці правила такі важливі.

Дослідники взяли яйце від однієї миші й спеціальний тип клітини - гаплоїдну ембріональну стовбурову клітину - від іншої.

Просто зібрати все це разом було недостатньо. Щоб зробити їх сумісними, дослідники повинні були використовувати технологію, яка називається редагування генів.

Це зробили для того, щоб під час розвитку плоду і після народження у нього не почали розвиватися генетичні аномалії, несумісні з життям.

Дві миші народили 29 живих дитинчат, які були нормальними, дожили до дорослого віку і навіть мали потомство.

Експеримент з двома самцями був складніший. Спочатку вчені взяли сперму, чоловічу гаплоїдну ембріональну стовбурову клітину, яйце без генетичної інформації, а потім видалили сім генів. Але все це не спрацювало.

Наш генетичний код веде себе по-різному, залежно від того, чи відбувається він від матері або від батька, зазначили у Cell Stem Cell. Без жіночої копії або чоловічої ніхто не народиться, кажуть вчені.

Як вважає професор, це дослідження показує, що в майбутньому, можливо, одностатеві пари зможуть мати дітей. Однак багато дослідників сумніваються в цьому методі та його застосуванні до людей.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені надрукували на 3D-принтері яєчники, пересадили їх самкам мишей і пізніше змогли отримати від них здорове потомство. З семи мишей, які отримали імплантати, троє успішно обзавелися потомством.