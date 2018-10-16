Бога і загробного життя не існує: останнє відкриття Стівена Хокінга

Він вважав, що ніхто не створював цей всесвіт, і ніхто не керує нашою долею, а що стосується віри в загробне життя, то це мрія, оскільки ніяких надійних підтверджень їй немає.

У своїй книзі "Коротка історія часу" професор Стівен Хокінг вельми двозначно висловився про існування Творця, заявивши, що до кінця пізнавши теорію всесвіту, людство зможе зрозуміти Божий задум.

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Про це пише науковий кореспондент газети Daily Telegraph Сара Нептон, передає Бі-бі-сі. Однак у своїй останній книзі астрофізик, який помер навесні цього року, остаточно визначився з Богом - його не існує, як не існує ні загробного життя, ні раю.

Незадовго до смерті професор Хокінг підібрав відповіді на 10 головних питань, які йому постійно ставили читачі після виходу в світ у 1988 році його книги.

Чи є Бог? - Бога немає. Ніхто не управляє всесвітом.

З чого все почалося? - З Великого Вибуху, дуже гарячого.

Чи є у всесвіті інше розумне життя? - Так, є інші форми розумного життя.

Чи можемо ми передбачити майбутнє? - Це дуже складно.

Що всередині чорної діри? - Якщо вас затягне в чорну діру, ви перетворитеся на спагетті.

Чи можливі подорожі в часі? - Цього не можна виключати.

Чи виживемо ми на Землі? - У світового порядку є майбутнє.

Чи слід нам завойовувати космос? - У найближчі сто років ми зможемо подорожувати в будь-яку точку Сонячної системи.

Чи обжене нас штучний розум? - Надрозумний штучний розум буде дуже успішно досягати поставлених цілей.

Як ми формуємо наше майбутнє? - Не забувайте дивитися на зірки, а не собі під ноги.

З відповіддю на головне питання Хокінг тягнув до самого кінця, і лише перед самою смертю зізнався, що дійшов остаточного висновку: Всевишнього, як і життя після смерті, немає.

"Всі ми вільні вірити в що хочемо, і з моєї точки зору найпростіше пояснення полягає в тому, що Бога немає, - зізнався всесвітньо відомий вчений. - Ніхто не створював цей всесвіт, і ніхто не керує нашою долею. А що стосується віри в загробне життя, то це лише мрія. Цьому немає ніяких надійних підтверджень, і це суперечить усьому, що відомо науці. Коли ми вмираємо, ми обертаємося на прах. Але в нашому житті є сенс, він у нашому впливі і генах, які ми передаємо дітям".

Виступаючи на презентації "Коротких відповідей на важливі питання" - останньої книги Хокінга - в лондонському Музеї науки, його дочка Люсі зазначила, що "незважаючи на відсутність віри, батько не відмовився б спочивати у Вестмінстерському абатстві між Ісааком Ньютоном і Чарльзом Дарвіном".