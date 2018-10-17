Парад велетнів - астрономи знайшли аномально великі планети, що обертаються навколо маленької зірки

Чотири планети обертаються по так званому протопланетному диску з пилу і льоду. Найбільша з планет системи CI Tau вдесятеро перевищує масу Юпітера.

Дослідники з Кембриджського університету знайшли молоду зірку, навколо якої обертаються планети з масою в десять Юпітерів.

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На відстані 500 світлових років "зірка-немовля" CI Tau, якій всього 2 млн років, зібрала навколо себе аномально великі планети на екстремальній орбітальній відстані, передає "Новое время".

Чотири планети обертаються по так званому протопланетному диску з пилу і льоду. Найбільша з планет системи CI Tau вдесятеро перевищує масу Юпітера - найбільшої планети Сонячної системи. Найменша з них має масу Сатурна.

Крім цього, планети розташовані на надзвичайно великій відстані. Якщо віддалена карликова планета Плутон знаходиться на відстані всього в 102 рази далі, ніж відстань від Сонця до найближчого Меркурія, то остання планета CI Tau розташована в 1000 разів далі від своєї зірки, ніж перша.

Також вченим незрозуміло, чому найбільша планета - CI Tau b або "гарячий Юпітер" - знаходиться так близько до своєї зірки. Газові гіганти не можуть формуватися на такій відстані через гравітацію, радіацію та зоряний вітер.

"В даний час неможливо сказати, чи поширена екстремальна планетарна архітектура CI Tau в інших подібних системах. Спосіб виявлення цих споріднених планет - через їхній вплив на протопланетний диск - не буде працювати в більш старих системах, які більше не мають протопланетний диск", - говорить астроном Кеті Кларк з Кембриджського університету.

Якщо вчені зможуть знайти подібні планетарні системи - це допоможе їм з'ясувати, що з ними відбувається і як зовнішні планети впливають на переміщення своїх велетенських сусідів до зірки.