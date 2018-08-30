Астрономи зафіксували загадковий ритмічний сигнал з іншої галактики

Галактика знаходиться на відстані 456 млн світлових років від Землі.

Астрономи з Ягеллонського університету в Кракові зафіксували ритмічні коливання в гамма-випромінюванні блазара Markarian 501 (Mrk 501), який розташовується на відстані 456 млн світлових років від Землі.

Читайте такожАстрономи знайшли заморожену воду на полюсах Місяця

Як повідомляє dt.ua з посиланням на Phys.org точна причина цього явища поки не зрозуміла. Блазари є активними ядрами галактик з релятивістськими струменями, які направлені в бік спостерігача. Вони є особливим різновидом квазарів, в центрі яких розташовується надмасивна чорна діра. Markarian 501 відноситься до лацертидів - потужних джерел електромагнітного випромінювання, які випромінюють радіацію у всіх діапазонах спектру.

У ході дослідження вчені проаналізували дані, які були отримані в ході спостережень Mrk 501 з допомогою орбітальної обсерваторії Fermi Gamma-ray Space Telescope в період з серпня 2008 року по червень 2018 року. Вони виявили виразні квазіперіодичні коливання, що повторюються приблизно кожні 332 дні. Однак при цьому зміни в інтенсивності гамма-променів слабшали протягом останніх років.

На думку дослідників, можливою причиною цього явища може бути присутність в блазарі подвійної надмасивної чорної діри.

Раніше повідомлялося про те, що вчені розробили "план втечі" інформації з чорної діри, який би не порушував всіх законів класичної та квантової фізики, і розповіли про те, як подібний експеримент можна було б провести на практиці. Для нього буде потрібен астронавт, який буде знаходитися у "горизонті подій", електрон, який він буде тримати в руках, та інформація про напрямок руху (спін) чорної діри. Вимірявши спін чорної діри і те, якими властивостями володіють частинки світла, породжувані випромінюванням Хокінга, астронавт "відпускає" електрон за горизонт подій.