Стівен Хокінг віщував вимирання нинішнього виду людей через генну інженерію

На думку видатного фізика, редагування ДНК може призвести до появи абсолютно нового і більш досконалого виду людей.

Британський фізик Стівен Хокінг спричинив суперечки допустивши, що у світі може з’явитися нова раса суперлюдей. Вона з’явиться завдяки багатим людям, які будуть платити великі гроші за редагування власного ДНК, а також генетичного коду своїх дітей.

Як пише The Guardian, своє страшне пророцтво Хокінг зробив у низці статей і есе. В одній зі своїх робіт покійний британський вчений описував вірогідність того, що генна інженерія може створити новий вид людей, який знищить решту представників нашого біологічного виду.

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«Я переконаний, що впродовж нинішнього століття люди дізнаються, як модифікувати як інтелект, так й інстинкти, такі як агресія», - писав Хокінг.

«Вірогідно, буде ухвалений закон, який заборонить генетичне редагування для людей. Але дехто не зможе опиратися спокусі покращити людські якості, такі як пам’ять, стійкість до хвороб і тривалість життя», - додав він.

У «Коротких відповідях на великі питання» фізик припустив, що заможні люди скоро зможуть скористатися генним редагуванням, щоб стати суперлюдьми з розширеною пам’яттю, невразливістю до хвороб, надзвичайним інтелектом і довговічністю. Це матиме серйозні наслідки для тих, хто «не прокачався».

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«З появою таких суперлюдей з’являться і серйозні політичні проблеми для непокращених людей, які будуть не здатні конкурувати», - зауважив Хокінг.

«Напевне, вони вимруть або стануть неважливими. Їхнє місце займуть істоти, які самі себе створили і які будуть покращувати свої характеристики зі ще швидшим темпом», - переконаний фізик.