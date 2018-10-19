Стала відома дата презентації нових моделей iPad і Mac від Apple

Прес-конференція Apple, присвячена анонсу новинок, відбудеться 30 жовтня.

Компанія Apple анонсувала презентацію нових планшетів iPad Pro і Mac. Прес-конференція відбудеться 30 жовтня в бруклінському арт-центрі BAM Howard Gilman Opera House в Нью-Йорку. Старт заходу заплановано на 16:00 за Києвом.

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Перш за все, на конференції очікується анонс нових iPad Pro з дисплеями діагоналлю 10,5 і 12,9 дюйма, які отримають тонкі рамки екрану і втратять домашню кнопку зі сканером Touch ID, перейшовши замість цього на Face ID, а також отримають роз'єм USB-C замість Lighting, пише itc.ua.

Крім того, очікується довгоочікуване оновлення лінійки MacBook Air новою моделлю з тонкими рамками та дисплеєм Retina, яка стане доступнішою альтернативою 12-дюймовому MacBook.

За чутками, Apple також готує нову версію ПК Mac mini, яка буде орієнтована на професіоналів і розробників.

Що стосується програмних анонсів, швидше за все, розкажуть подробиці про нову ОС iOS 12.1, яка додасть можливість регулювання ефекту боке в реальному часі, активує вбудовану SIM-карту і додасть підтримку групових чатів FaceTime. Також очікується анонс оновлення watchOS, яке активує датчик ЕКГ і функцію зняття електрокардіограми в Apple Watch Series 4.