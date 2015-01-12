Штучний інтелект може бути більш небезпечним, ніж ядерна зброя - вчені

Про це пише Новое Время з посиланням на британську ділову газету Financial Times.

У листі і доповіді, яка супроводжує його, Інституту майбутнього життя йдеться про побоювання щодо ефекту, який можуть чинити на робочу зайнятість і навіть виживання людства в довгостроковому періоді машини. Інтелектуальні здібності машин можуть перевершити інтелектуальні здібності людей, що їх створили, пише видання.

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Елон Маск, співзасновник ракетобудівної компанії SpaceX і компанії з виробництва електромобілів Tesla, який входить в раду наукових керівників Інституту майбутнього життя, поряд з космологом Стівеном Хокінгом і актором Морганом Фріменом, заявив, що, на його думку, неконтрольований штучний інтелект "потенційно більш небезпечний, ніж ядерна зброя".