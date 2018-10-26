В африканському університеті представили першу у світі надміцну цеглу із сечі

Виготовляються такі цеглини в спеціальних формах під тиском при кімнатній температурі, що робить їх виробництво більш безпечним для навколишнього середовища, ніж традиційний випал при температурі 1400 градусів Цельсія з викидом значних обсягів вуглекислого газу.

Студентка південноафриканського Університету Кейптауна Сюзанна Ламберт представила першу у світі надміцну "біоцеглу" з сечі.

Її створено шляхом природно викликаного процесу мікробного висипання карбонату, повідомляє Business Insider South Africa.

Частини сечі у поєднанні з піском і бактеріями здатні синтезувати фермент уреазу, що розщеплює сечу для одержання карбонату кальцію шляхом складної хімічної реакції. Карбонат кальцію перетворює пісок у "цемент".

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Виготовляються такі цеглини в спеціальних формах під тиском при кімнатній температурі, що робить їх виробництво більш безпечним для навколишнього середовища, ніж традиційний випал при температурі 1400 градусів Цельсія з викидом значних обсягів вуглекислого газу.

Міцність "біоцегли" залежатиме від потреб клієнта. Чим довше "витримувати" таку цеглу, тим вона буде міцнішою. Така методика дозволяє створювати матеріал на 40% міцніший за звичайну вапнякову цеглу.

Науковий керівник проекту Ділан Рендалл заявив, що з точки зору хімії, сеча - це "рідке золото". За його словами, близько 97% фосфору, присутнього в сечі, може бути перетворено в фосфат кальцію - ключовий інгредієнт в добривах, які лежать в основі комерційного сільського господарства у всьому світі. А це особливо важливо, оскільки природні запаси фосфатів у світі виснажуються.

Рендалл також додав, що надалі вчені будуть шукати шляхи того, як видобувати сировину для масового виробництва такої цегли.

Як повідомляв УНІАН, вчені виростили штучну сітківку в пробірці.