Вчені виростили штучну сітківку в пробірці

Поки що її не можна використовувати для пересадки, але вчені сподіваються вирішити іншу проблему: зрозуміти, яким чином людина розрізняє кольори, і допомогти людям, у яких з цим є проблеми.

В лабораторії Університету Джонса Хопкінса штучно вирощують людські очі - точніше, внутрішню оболонку ока - сітківку.

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Поки що її не можна використовувати для пересадки, і вчені сподіваються вирішити іншу проблему: зрозуміти, яким чином ми розрізняємо кольори, і допомогти людям, які мають з цим проблеми, передає Бі-бі-сі.

Сітківка прилягає до зорового нерву, і саме там формується зображення, що надходить у мозок.

Давно відомо, що в нашому оці є три види колірних рецепторів (так званих колбочок), що сприймають червоний, зелений або блакитний колір. Однак як саме відбувається їхнє формування, досі не зрозуміло до кінця. У більшості ссавців є тільки два види рецепторів.

В процесі вирощування штучної сітківки зі стовбурових клітин вчені виявили, що першими формуються "сині" колбочки - а вже за ними "зелені" та "червоні". Більше того, вдалося знайти спосіб активувати або, навпаки, блокувати - зростання цих фоторецепторів за допомогою гормонів. А це відкриває можливість лікування дальтонізму і вікових змін сітківки.

На сьогоднішній день дальтонізм невиліковний, а часткову втрату зору внаслідок дегенерації сітківки намагаються лікувати ін'єкціями в око стовбурових клітин, однак ця терапія далеко не завжди дає бажаний ефект.