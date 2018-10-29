Підрядника Apple запідозрили в нелегальному використанні праці студентів для збірки смарт-годинників

За інформацією правозахисників, вони працювали по 12 годин на добу і з одним вихідним на тиждень.

Компанія Apple почала розслідування щодо одного зі своїх підрядників, якого запідозрили в незаконному використанні праці студентів при складанні смарт-годинників Apple Watch на підприємстві в китайському місті Чунцін.

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Як повідомляє Financial Times, розслідування почалося минулого тижня після того, як гонконгська правозахисна організація Sacom заявила, що тайванський підрядник Apple, компанія Quanta Computer незаконно використовувала працю кількох десятків практикантів, передає kommersant. За інформацією правозахисників, вони працювали по 12 годин на добу і з одним вихідним на тиждень, що за китайськими законами заборонено для студентів-практикантів.

Правозахисники стверджують, що деяким студентам їхні викладачі погрожували проблемами з отриманням диплома, якщо вони не пройдуть таку практику на підприємстві підрядника Apple. Повідомляється, що студентів використали не за їхнім фахом, і вони просто працювали «як роботи» на конвеєрі зі збірки. У відповідь на звинувачення правозахисників Apple повідомила FT, що «проводить термінове розслідування... та у разі підтвердження порушень застосує рішучі заходи впливу на порушників законів».