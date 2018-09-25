Apple випустила операційну macOS Mojave з кількома нововведеннями

Серед нових функцій - Dark Mode, який буде відображати всі елементи оформлення на екрані в темно-сірому кольорі, щоб не заважати користувачу зосередитися на контенті.

Корпорація Apple оголосила, що анонсована в червні операційна система macOS Mojave доступна для користувачів.

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Серед нових функцій - Dark Mode («Темний режим»), який буде відображати всі елементи оформлення на екрані в темно-сірому кольорі, щоб не заважати користувачу зосередитися на контенті, передає kommersant. У macOS Mojave також з'явилася нова функція Dynamic Desktop, яка автоматично змінює зображення робочого столу в залежності від часу доби.

Інша функція, Stacks, допоможе навести порядок на екрані, автоматично об'єднуючи файли у групи. У macOS Mojave також значно оновився Finder: у ньому з'явився абсолютно новий режим перегляду Gallery View, в якому користувачі можуть перегортати мініатюри файлів. В панелі попереднього перегляду тепер відображаються всі метадані файлу - це зможе спроститикерування мультимедійними архівами.

Багато додатків, що вперше з'явилися на iOS тепер доступний і на Mac - News, «Акції», «Диктофон» і «Дім». FaceTime тепер підтримує групові виклики, а в оновленому Mac App Store з'явилися редакторські матеріали і додатковий асортимент програм від провідних розробників.

З функцією Continuity Camera тепер можна зробити знімок або відсканувати документ на iPhone або iPad, а потім відразу відобразити їх на розташований поруч Mac.