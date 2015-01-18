Московський офіс Youtube заблокував канал ТСН на вимогу сепаратистів

Причиною стала скарга просепаратистського ресурсу News-Front на начебто незаконне використання фрагменту їх відео в одному з сюжетів ТСН. Зараз відеоканал ТСН на YouTube не доступний, повідомляє прес-служба 1+1.

"YouТube став заручником власних правил, адже ресурс News-Front неодноразово публічно заявляв про можливість використовувати свої відео, але в ситуації з найвпливовішим українським новинним YouТube каналом просепаратистські ЗМІ вирішили змінити правила", - сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, це не перша атака на сторінку ТСН на YouTube, що стала можливою через вади в системі сервісу, коли задовольняються вимоги навіть незаконних протерористичних організацій.

Читайте такожВедучі ТСН презентували присвячений захисникам України кліп до Дня Збройних сил"Проросійські терористи та російські провладні ЗМІ намагаються використовувати всі можливості під час цієї гібридної війни. В жовтні 2014 року російський телеканал «Звезда», який підтримує агресію Росії в Україні, звернувся до московського офісу YouTube з аналогічними претензіями", - говориться в повідомленні.

У відповідь на сьогоднішнє блокування телеканал «1+1» вже направив до представництва YouTube вимогу відновити роботу акаунту ТСН та буде вимагати віднести Україну до юрисдикції центрального офісу американської компанії, адже Україна перебуває у стані неоголошеної війни з Росією і ситуація, коли інформаційні ресурси залежать від рішень московського офісу, є неприйнятною.

Канал ТСН на YouTube налічує більше 240 тисяч підписників і посідає перше місце за аудиторією серед новинних програм телеканалів України.

Зараз відео ТСН доступно на сайті tsn.ua .