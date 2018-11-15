Представлено новий кнопковий телефон Nokia (фото, відео)
Фінська компанія HMD Global, яка займається розробкою і продажем пристроїв під брендом Nokia представила телефон Nokia 106.
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Його батарея дозволяє працювати до 15,7 години в режимі розмови або 21 день в режимі очікування. Заряджатися він може через роз'єм micro-USB.
Nokia 106 представлений в полікарбонатному корпусі, подряпини на якому менш помітні. Відстань між кнопками на клавіатурі дозволяє легко набирати текст навіть у темряві.
Колір корпусу - темно-сірий, середня роздрібна ціна - $18.
Крім того, компанія представила два нових кольори для преміум-класу телефону Nokia 230. Тепер ці телефони доступні в світло-сірому і темно-синьому кольорі.
...but wait there is more! We are also launching 2 new colours for the premium Nokia 230! You can now get this beauty also in Light and Dark Grey Blue #nokiamobilepic.twitter.com/A7HOjNFAtx— Juho Sarvikas (@sarvikas) 14 листопада 2018 р.
The all-new #Nokia106pic.twitter.com/cXpjVSz0Q0— Juho Sarvikas (@sarvikas) 14 листопада 2018 р.