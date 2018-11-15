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Представлено новий кнопковий телефон Nokia (фото, відео)

09:41, 15 листопада 2018
Наука та IT
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Nokia 230 доступні в світло-сірому і темно-синьому кольорі \ @sarvikas

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Його батарея дозволяє працювати до 15,7 години в режимі розмови або 21 день в режимі очікування. Заряджатися він може через роз'єм micro-USB.

Nokia 106 представлений в полікарбонатному корпусі, подряпини на якому менш помітні. Відстань між кнопками на клавіатурі дозволяє легко набирати текст навіть у темряві.

Колір корпусу - темно-сірий, середня роздрібна ціна - $18.

Крім того, компанія представила два нових кольори для преміум-класу телефону Nokia 230. Тепер ці телефони доступні в світло-сірому і темно-синьому кольорі.

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Теги: #телефон#Nokia