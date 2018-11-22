У Китаї презентували новий смартфон Nokia 3.1 Plus

Раніше цей гаджет був доступний тільки в Індії, а тепер з'явиться на міжнародному ринку.

Смартфон Nokia 3.1 Plus з шестидюймовим екраном і процесором Helio P22 надійшов у продаж в Китаї.

Раніше цей гаджет був доступний тільки в Індії, а тепер з'явиться на міжнародному ринку, пише "Новое время" із посиланням на GizmoChina.

Смартфон Nokia 3,1 Plus продається за ціною 1 099 юанів, тобто $158,6, для варіанта 3 + 32GB, що досить близько до індійських цін. На думку журналістів, в Китаї компанія HMD Global явно шукає покупців початкового рівня. А ось в східній Європі ціна такого смартфона повинна становити вже близько $190.

Смартфон отримав екран з діагоналлю 6 дюймів, роздільною здатністю HD + і співвідношенням сторін 18: 9. Nokia 3.1 Plus - найдешевший з гаджетів бренду, які отримали подвійну основну камеру. Датчики в цій моделі отримали роздільну здатність 13 і 5 МП. Фронтальна камера - на 8 мегапікселів.

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Апаратної основою Nokia 3.1 Plus став восьмиядерний процесор MediaTek Helio P22, 3 ГБ оперативної і 32 ГБ вбудованої флеш-пам'яті з можливістю використання карток формату microSD. Акумулятор має ємність 3500 мА.

Гаджет працює під управлінням операційної системи Android 9 Pie. При цьому смартфон є учасником програми Android One. У новинки є 3,5-мм роз'єм для навушників і порт micro-USB. Можлива підтримка NFC, але вона буде доступна не у всіх регіонах.

Nokia 3.1 Plus поставляється в двох кольорах, на даний момент, White і Navy Blue. Журналісти відзначають, що, якщо покупець додасть пару сотень юанів (близько $30), він отримає пристрої більш високого рівня, такі як новий Honor 10 Lite з процесором Kirin 710, Full HD + і акумулятором 3400 мАг. Таким чином, буде цікаво дізнатися, чи зможе модель досягти успіху на китайському ринку.