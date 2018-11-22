Реальний Содом міг спалити астероїд

Дослідження місця, де колись вірогідно стояло біблійне місто, вказують на те, що його знищив надзвичайно потужний вибух.

Стародавнє місто Талл ель-Хаммам існувало 3700 років тому, але потім несподівано зникло. Археологи встановили, що його міг знищити астероїд, падіння якого супроводжувалося потужним вибухом.

Як повідомляє Newsweek, місто було розташовано в регіоні Гор у Йорданській долині. Деякі дослідники вважають, що саме тут колись було біблійне місто Содом. Однак, остаточної думки щодо географії Святого Письма немає. Міста Содом і Гоморра були знищені Богом за їхній гріховний спосіб життя, згідно з текстом Біблії.

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Розкопки і радіовуглецевий аналіз місця, де колись стояв Талл ель-Хаммам, вказують на те, що більшість його стін були знищені 3,7 тисяч років тому. Також відомо, що регіон Гор був заселений за 2,5 тисячі років раніше до катаклізму. Мінерали, які кристалізувалися під дією великої температури, підтверджують теорію про те, що древнє місто було знищене великим вибухом.

Дослідники стверджують, що потужний вибух не просто «зніс 100% міст середини Бронзової ери в районі, але й зробив непридатними для сільського господарства колись родючі місцеві ґрунти». Також вчені припускають, що місцевість знову була заселена людьми через 600-700 років після удару астероїда, який знищив всі поселення в радіусі 15 миль на північ від Мертвого моря в сучасній Йорданії.