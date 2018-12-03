Зонд InSight на Марсі встановив рекорд

Апарат InSight знаходиться всередині неглибокого марсіанського кратера і лежить на піску і шарі пилу, що полегшить заплановане буріння поверхні.

За даними Аерокосмічного управління США, посадковий модуль InSight після приземлення на Марсі розташований під невеликим кутом - близько 4 градусів.

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Про це повідомили в блозі NASA, присвяченому місії. Інженери відомства заспокоїли громадськість, заявивши, що модуль без проблем здатний працювати навіть при нахилі 15 градусів.

Сучасні сонячні панелі InSight вже в перший сол на планеті дозволили йому побити рекорд всіх колишніх апаратів на Марсі з вироблення електроенергії за одиницю часу. Чисті панелі зонда дають 600-700 Вт енергії в ясний день.

NASA традиційно веде в соцмережах блоги місій від першої особи. Наприклад, в "Твіттері" може з'явитися пост від InSight такого змісту: "Лежу на сонечку, тепло і затишно".

Як повідомляв УНІАН, запуск 358-кілограмового геофізичного зонда відбувся 5 травня 2018 року за допомогою ракети Atlas V. Без урахування вартості ракети і витрат європартнерів, вартість місії становить близько $500 млн. 26 листопада зонд приземлився на Марсі у вулканічному районі планети - на нагір'ї Елізій, яке розташоване біля екватора, і розкрив сонячні панелі. "Триногий" модуль назавжди залишиться в цьому місці.

Оснащений щупом, InSight пробурить грунт до глибини 6 м. За 728 земних днів місії в NASA розраховують зняти з апарату близько 29 Гб даних, які можуть пролити світло на еволюцію кам'янистих планет, включаючи Землю.