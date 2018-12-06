У київському заповіднику археологи знайшли два кілограми срібних монет

Археологи припускають, що скарб закопав місцевий банкір у роки Української революції.

У Києві на території заповідника "Стародавній Київ" археологи знайшли два кілограми срібних монет.

Про це повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк на своїй сторінці в Facebook.

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«Близько 2 кг срібних монет номіналом 1 рубль, 50/20/10 копійок, у підвалі знесеної у 70-ті роки ХХ ст. будівлі на території заповідника "Стародавній Київ"»- написав він.

Монети, які датуються часом від 1817 до 1912 рр., знайшла архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАНУ на чолі із Всеволодом Івакіним під час проведення охоронних археологічних досліджень.

Археологи поки що не знають, чому саме скарб був закопаний.

«Проте, маємо міську легенду, адже у сусідній будівлі був розташований банк і можна припустити, що тут мешкав його працівник. Археологи припускають, що «У буремні роки Української революції, коли життя, на жаль, перестало бути чогось вартим, а до банківських працівників приділяли особливо прискіпливу увагу, господар сховав свій скарб у підвалі, для того, щоб вже ніколи до нього не повернутися» - розповів Никоряк.

Науковці планують реставрувати монети та передати до експозиції музею археології Інституту археології НАНУ.

Як повідомляв УНІАН, на Харківщині археологи знайшли підземне місто. За даними дослідників, це підземелля було вирите три з половиною століття тому.