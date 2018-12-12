Вчені виявили, що міські жаби квакають «сексуальніше», ніж сільські

Як виявилося, самці, які живуть у міських водоймах, більш складно інтонують.

Життя у лісі на перший погляд може здатися романтичним. Але міське життя робить чоловіків більш привабливими для протилежної статті. Принаймні, якщо ви – жаба.

Дослідники виявили, що міські самці жаб мають більш привабливе «квакання», ніж їхні сільські однолітки, пише The Guardian. Це призводить до підвищення конкуренції між тваринами. Тому що жабі-самцю доводиться показати неабияку вокальну вправність, щоб привабити протилежну стать. Також у містах менше хижаків і паразитів. Тому жабам немає чого боятися, що їхнє квакання привабить когось не такого.

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«Жодних обмежень немає і вони можуть розвернутися на повну котушку», - пояснив вчений з Амстердамського вільного університету професор Вутер Халфверк.

Команда дослідників записала квакання 11 міських і 11 сільських жаб-самців у районі Панамського каналу в сезон дощів. Як виявилося, міські тварини більш складно інтонують, ніж їхні суперники з диких місць. Відтворення записів у обох середовищах показало, що звуки міських жаб приваблювали більшу кількість масок.