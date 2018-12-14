NASA показало найближче у світі фото Сонця
У NASA показали фото, яке зробив сонячний зонд "Паркер": він зробив світлину, перебуваючи на відстані близько 27 мільйонів кілометрів від світила.
Фото з'явилося на Twitter-акаунті NASA.
Апарат зафіксував витягнуті яскраві структури шоломовидної форми з відкритою вершиною. Вони зазвичай формуються над плямами, а також там, де активність у сонячній атмосфері підвищена.
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На знімку яскравою плямою вдалині можна помітити крихітний Меркурій.
Зонд запустили з космодрому на мисі Канаверал 12 листопада. За сім років він має облетіти Сонце 24 рази, планують у NASA. Ще шість обльотів йому треба зробити навколо Венери. Так орбіта зонду повинна стати меншою: це дозволить підходити до зірки на ближчу відстань.
Нагадаємо, космічне агентство NASA показали ролик, де добре видно, як обертається найнебезпечніший для планети астероїд Бенну.
Our @NASASun mission, Parker Solar Probe, is flying closer to the Sun than any spacecraft before, speeding through the corona & collecting never-before-seen data with four cutting-edge science instruments. Now, it's time to start solving solar mysteries: https://t.co/3WbedPsfJHpic.twitter.com/ndUz9uTRXg— NASA (@NASA) December 13, 2018