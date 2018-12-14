NASA показало найближче у світі фото Сонця

На світлині також видно крихітний Меркурій.

У NASA показали фото, яке зробив сонячний зонд "Паркер": він зробив світлину, перебуваючи на відстані близько 27 мільйонів кілометрів від світила.

Фото з'явилося на Twitter-акаунті NASA.

Апарат зафіксував витягнуті яскраві структури шоломовидної форми з відкритою вершиною. Вони зазвичай формуються над плямами, а також там, де активність у сонячній атмосфері підвищена.

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На знімку яскравою плямою вдалині можна помітити крихітний Меркурій.

Зонд запустили з космодрому на мисі Канаверал 12 листопада. За сім років він має облетіти Сонце 24 рази, планують у NASA. Ще шість обльотів йому треба зробити навколо Венери. Так орбіта зонду повинна стати меншою: це дозволить підходити до зірки на ближчу відстань.

Нагадаємо, космічне агентство NASA показали ролик, де добре видно, як обертається найнебезпечніший для планети астероїд Бенну.