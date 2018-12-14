этот материал доступен на русском

NASA показало найближче у світі фото Сонця

16:22, 14 грудня 2018
Наука та IT
3812 0
Ілюстрація / REUTERS

У NASA показали фото, яке зробив сонячний зонд "Паркер": він зробив світлину, перебуваючи на відстані близько 27 мільйонів кілометрів від світила.

Фото з'явилося на Twitter-акаунті NASA.

Апарат зафіксував витягнуті яскраві структури шоломовидної форми з відкритою вершиною. Вони зазвичай формуються над плямами, а також там, де активність у сонячній атмосфері підвищена.

Читайте такожNASA опублікувала перше селфі зонда InSight з Марса

На знімку яскравою плямою вдалині можна помітити крихітний Меркурій. 

Зонд запустили з космодрому на мисі Канаверал 12 листопада. За сім років він має облетіти Сонце 24 рази, планують у NASA. Ще шість обльотів йому треба зробити навколо Венери. Так орбіта зонду повинна стати меншою: це дозволить підходити до зірки на ближчу відстань.

Нагадаємо, космічне агентство NASA показали ролик, де добре видно, як обертається найнебезпечніший для планети астероїд Бенну. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #NASA#фото#сонце