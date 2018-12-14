Facebook повідомив про витік фотографій майже 7 мільйонів користувачів через помилку

Помилка дала можливість розробникам сторонніх додатків отримати доступ до фотографій користувачів, зокрема до завантажених в Facebook, але не опублікованих.

Керівництво компанії Facebook зізналося, що особисті фото 6,8 млн користувачів, які раніше були приховані налаштуваннями приватності або неопубліковані, могли потрапити до сторонніх рук.

Про це у своєму блозі заявив технічний директор компанії Томер Бару, передає ТСН.

Як з'ясувалося, витік фото спричинив баг в АРІ соціальної мережі. Тому світлини стали доступні розробникам сторонніх програм.

Помилка дала можливість розробникам сторонніх додатків отримати доступ до фотографій користувачів, зокрема до завантажених в Facebook, але не опублікованих, а також до зображень у Facebook Marketplace і Stories.

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У компанії вважають, що доступ до фото могли отримати до 1,5 тис. додатків від 876 розробників, але переконують, що все вже виправлено.

"Ми виправили цю помилку, але через неї деякі сторонні додатки могли отримати доступ до розширеної колекції фотографій протягом 12 днів з 13 по 25 вересня 2018 року", - написав Томер Бару.

Раніше УНІАН повідомляв, що протягом останнього року Facebook звернулася до багатьох банків, у тому числі JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup і U. S. Bancorp, запропонувавши їм поділитися з соцмережею фінансовою інформацією користувачів, у тому числі трансакціями по банківських картах і даними про стан рахунку.