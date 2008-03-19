Євросоюз затвердив єдиний стандарт мобільного телебачення

Євросоюз затвердив Digital Video Broadcasting Handheld (DVB-H) як стандарт для мобільного телебачення в Європі, повідомляє Reuters. DVB-H розроблений фінською компанією Nokia.

Включення стандарту DVB-H до списку офіційних стандартів ЄС означає, що Єврокомісія заохочуватиме країни-члени використовувати саме цей стандарт для поширення мобільного телебачення.

Уряди Великобританії, Нідерландів і Німеччини виступили проти прийняття єдиного стандарту мобільного телебачення, закликаючи кожну країну самостійно визначитися із стандартом мовлення. Але вони опинилися в меншості.

Представники Єврокомісії сподіваються, що ухвалення єдиного стандарту мобільного телебачення в рік проведення Олімпіади і Чемпіонату Європи з футболу дасть потужний поштовх для розвитку цього сервісу.

Сьогодні DVB-H - єдиний глобальний стандарт мобільного телебачення. Такі країни, як Південна Корея, Японія, США і Китай розвивають власні формати мобільного телебачення.

Лента.ру