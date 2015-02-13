Google створив медичний сервіс з підказками і ілюстраціями про хвороби

Замість традиційних посилань на інші сайти, пошукова система буде пропонувати свої ілюстрації, можливі способи надання допомоги та іншу інформацію, передає ВВС Україна.

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У компанії розповіли, що радилися з лікарями, коли розробляли новий сервіс, але додали, що він не замінює відвідування фахівця. Спочатку нова послуга буде працювати тільки в США, але в планах - розширити роботу по всьому світу, з часом додавши рідкісні хвороби. Британські медики попередили, що в такому випадку інформацію слід адаптувати відповідно до місцевих особливостей, хоча в цілому привітали інтернет-новинку.

"Кожен двадцятий з запитів Google стосується інформації, пов'язаної зі здоров'ям", - розповів представник Google Прем Рамашаві, презентуючи новий продукт. "Ми покажемо вам типові симптоми і способи лікування, а також докладну інформацію про стан здоров'я: він є критичним, або це заразно, в якому віці це небезпечно і багато іншого", - додав він.

Створення цього сервісу - останній крок у низці зусиль компанії в сфері здоров'я. Минулого року Google повідомив, що фінансує створення детектора раку і серцевих хвороб, який буде передбачати розміщення наночастинок в крові користувачів. Компанія також придбала виробника ложки для пацієнтів з хворобою Паркінсона, розробляє "розумні" контактні лінзи для людей з діабетом і вклала гроші в 23andMe - проект, який продає генетичні тести.