ЗМІ: Google планує створити сервіс таксі

11:20, 03 лютого 2015
Наука та IT
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Корпорація Google планує розробити сервіс таксі, який повинен стати конкурентом додатком Uber.

Идея сервиса такси войдет в стратегию по созданию самоуправляемых автомобилей

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Bloomberg, яке, в свою чергу, посилається на свої джерела.

За даними агентства, ідея запуску сервісу таксі увійде в частину стратегії компанії щодо створення самокерованих автомобілів. У травні 2014 року компанія представила самокерований автомобіль, який не має керма і педалей. Управління машиною здійснюється за допомогою комп'ютера. Зараз розробка знаходиться на стадії тестування.

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У серпні 2013 року венчурний фонд Google Ventures, який є підрозділом інтернет-компанії для інвестицій в стартапи, інвестував $258 млн у Uber. Тоді головний юрист Google і старший віце-президент з корпоративного розвитку Девід Драммонд увійшов до ради директорів Uber.

У Uber стурбовані інформацією про появу конкурента, пише Bloomberg. Вони вважають, що одна з найбільших компаній в світі має великі фінансові та технічні можливості, щоб стати серйозним конкурентом. Крім того, додаток Uber для смартфонів прив'язане до Google Maps, що належить компанії Google.

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