На марсоході Curiosity сталося коротке замикання, роботу паралізувало руку

Про проблеми ровера NASA з'ясувало в минулі вихідні, повідомляє Новое Время.

Неполадки виявили в роботизованій руці марсохода тоді, коли ровер збирався перевезти зразки порід після буріння.

На даний момент фахівці NASA визначають причини виникнення поломки. Вони збираються її полагодити за пару днів. Інженери підкреслили, що хвилюватися через майбутнє Curiosity немає причин.

Читайте такожФахівці NASA виявили на Марсі залишки стародавнього озера

Ключовим завданням Curiosity є збір даних про те, чи були коли-небудь на Марсі умови для будь-яких форм життя. Вивчивши зразки, взяті ровером в районі Йеллоунайф, в кратері Гейл, вчені заявили про можливість існування життя. Крім того, дані, зібрані пристроєм, вказують на існування на Марсі органіки і про наявність водяної пари в розігрітих пробах ґрунту.