У Марокко виявили рештки стародавньої креветки розміром з людину

Про новий вид повідомляє Lenta.ru з посиланням на журнал Nature.

Двометровий гігант, скам'яніле тіло якого знайшли в Марокко, належав до групи аномалокарид, предків сучасних ракоподібних, комах та павуків. Однак більшість аномалокарид були акулоподібними хижаками з круглим ротом і гострими зубами - Aegirocassis benmoulae ж виявився абсолютно нешкідливим гігантом.

Як і нинішні вусаті кити, егірокассіда фільтрувала морську воду, виціджуючи звідти планктон за допомогоюгребенеподібних відростків на голові. Цю тварину вчені вважають чи не найдавнішим гігантом-фільтратором і одним із найбільших видів своєї епохи (ранній ордовик).

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«Егірокассіди заповнили екологічну нішу, яка раніше взагалі була порожньою. Хоча біофільтрація є одним з найдавніших способів збору їжі, фільтратори того часу відрізнялися невеликими розмірами і проводили життя нерухомо, біля морського дна. Ми ж виявили найдавніший приклад гігантизму фільтратора, який вільно переміщується», - відзначає співавтор дослідження Елісон Дейлі (Allison Daley).

Aegirocassis benmoulae отримала своє ім'я на честь морського демона Егіра (персонажа скандинавської міфології), латинського позначення шолома (cassis) і Мохамеда Бен Мули, марокканського мисливця за закам'янілими рештками, що знайшов останки тварини.

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Вченим пощастило знайти тривимірну скам'янілість, структури якої були обережно очищені від навколишньої породи тонкими знаряддями палеонтологів. Більшість інших відомих аномалокарид були виявлені у плоскому вигляді, подібно листю в гербарії.

Тривимірна структура скам'янілості допомогла дослідникам відтворити анатомію егірокассіди. Згідно уявленню художника, у неї довга голова, що нагадує кальмара, і тіло як у креветки, але з двома парами плавців у кожному сегменті. На думку вчених, ці плавники є прообразом вилкоподібних клішень, унікальних для сучасних ракоподібних.