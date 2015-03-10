У Лондоні археологи витягнуть із землі рештки 3 тисяч жертв чуми (фото)

Лондонські археологи розпочали ексгумацію трьох тисяч осіб, похованих у XVI-XVIII століттях на території психіатричної лікарні Бедлам. Там ховали лондонців, які не могли дозволити собі могилу на території церковного приходу, а також волоцюг. Розкопки проходять на місці будівництва «Ліверпуль-стріт», нової станції високошвидкісного метро Crossrail, повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News.

Кладовище Бетлемської королівської лікарні використовувалося з 1569 по 1738 рік. Згідно зі свідоцтвами про смерть, що збереглися в архівах, найчастіше там закопували жертв чуми. Аналіз їх кісток допоможе вченим краще зрозуміти еволюцію бактерій-збудників цього захворювання.

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Така велика кількість останків вперше потрапляє до рук археологів - що дозволить по-новому вивчити перетворення Лондона з середньовічного міста в сучасний мегаполіс.

Щоб не відкладати будівництво метро, команді з 60 археологів доведеться копати позмінно й закінчити роботу до вересня. Кістки, витягнуті із землі, будуть відправлені остеологам в Музей археології Лондона, після чого їх поховають на освяченій землі в графстві Ессекс. Після шарів XVI-XVIII століть вчені також планують вивчити середньовічні відкладення (болота) і дістатися до античного шару: в епоху римського панування на цій території проходила мощена дорога. На такого роду ділянках нерідко знаходять цінні артефакти (колеса, підкови, урни для кремації).

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Будівництво лінії Crossrail загальною вартістю майже 16 мільярдів фунтів стерлінгів почалося в 2009 році. До 2018 року швидкісна залізнична магістраль об'єднає 39 станцій в Лондоні і околицях. На даний час земляні роботи ведуться на 40 дільницях, а будівництво лінії є найбільшим археологічним проектом на території Великобританії.