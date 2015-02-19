Астрономи: повз Сонце проходила інша зірка

Про це повідомляють астроном, передає ВВС Україна.

Наскільки відомо, жодна інша зірка не наближалася до нас на таку малу відстань.

Міжнародна команда дослідників заявляє, що ця зірка була в п’ять разів ближче до Землі, ніж наш нинішній найближчий сусід – Проксіма Центавра.

Це небесне тіло - червоний карлик під назвою зірка Шольца – пройшло через зовнішній край Сонячної системи, відомий як хмара Оорта.

Зірка Шольца була не сама. У подорожі її супроводжувало інше тіло, відоме як коричневий карлик. Так називають об’єкти, які не змогли стати зірками, оскільки в їхніх ядрах забракло маси, щоб почалася реакція синтезу.

Відкриття вчених опубліковане в Astrophysical Journal.

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Завдяки спостереженням за траєкторією зірки стало зрозуміло, що 70 000 років тому цей космічний шпигун пройшов повз Сонце на відстані 0,8 світлового року. Для порівняння, відстань до Проксіма Центавра – 4,2 світлового року.

Сьогодні зірка Шольца перебуває на відстані 20 світлових років від нас.

Група астрономів під керівництвом Еріка Мамаєка з Університету Рочестера, Нью-Йорк, пишуть у статті, що вони на 98% упевнені в тому, що зірка Шольца пройшла через зону, відому як "зовнішня хмара Оорта". Це регіон на краю Сонячної системи, повний комет діаметром понад 1,5 км.

Ця зона є свого роду сферичною оболонкою Сонячної системи, яка простягається вглиб космосу на відстань до 100 000 а.о. (астрономічна одиниця – це відстань від Землі до Сонця).