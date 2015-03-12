Вчені знайшли на супутнику Юпітера воду, океан за обсягом перевищує земний
20:29, 12 березня 2015Наука та IT
3700 0
Дослідники підтвердили наявність підводного океану на найбільшому супутнику Сонячної системи Ганімеді, обсяги води на ньому перевершують земні.
Океан в 10 разів глибше океанів на Землі
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Франс Прес.
"Спостереження телескопа Hubble підтверджують наявність солоного, електропровідного океану під твердим шаром на Ганімеді", - заявила агентству виконавчий віце-президент Асоціації університетів-дослідників астрономії Хайді Хаммель.
Читайте такожВчені вважають, що 19% поверхні стародавнього Марса займав океан
Таке відкриття дозволяє припустити наявність життя на супутнику Юпітера.
Океан в 10 разів глибше океанів на Землі і розташовується під 150-кілометровим шаром, що складається в основному з льоду. Про температуру води в нього відомо лише те, що вона досить тепла для підтримки води в рідкому стані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter