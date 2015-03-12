Вчені знайшли на супутнику Юпітера воду, океан за обсягом перевищує земний

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Франс Прес.

"Спостереження телескопа Hubble підтверджують наявність солоного, електропровідного океану під твердим шаром на Ганімеді", - заявила агентству виконавчий віце-президент Асоціації університетів-дослідників астрономії Хайді Хаммель.

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Таке відкриття дозволяє припустити наявність життя на супутнику Юпітера.

Океан в 10 разів глибше океанів на Землі і розташовується під 150-кілометровим шаром, що складається в основному з льоду. Про температуру води в нього відомо лише те, що вона досить тепла для підтримки води в рідкому стані.