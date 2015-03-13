Астрономи відкрили карликові супутники навколо Чумацького Шляху

Як пише видання The Astrophysical Journal, відкриття дасть вченим можливість розгадати "таємниці" темної матерії. Оскільки вважається, що вони містять 99% цієї матерії, передає ZN.UA.

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Дев'ять відкритих карликових галактик були виявлені, коли астрономи вивчали фотографії, зроблені 570-мегапіксельною камерою в рамках проекту Dark Energy Survey. Останній раз супутники Чумацького Шляху були виявлені в 2005-2006 роках в небі Північної півкулі.

Лише три з дев'яти виявлених об'єктів вчені точно можуть назвати галактиками, інші - відносять до класу глобулярних кластерів (невеликого скупчення зірок). Найневиразніша з трьох галактик налічує менше 5 тис. зірок.