Астрономи відкрили карликові супутники навколо Чумацького Шляху

07:39, 13 березня 2015
Наука та IT
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Група астрономів з Університету Кембриджу відкрила дев'ять нових карликових супутників, що обертаються навколо Чумацького Шляху.

Открыты 9 карликовых спутников, вращающихся вокруг Млечного Пути / bellinshausen.livejournal.com

Як пише видання The Astrophysical Journal, відкриття дасть вченим можливість розгадати "таємниці" темної матерії. Оскільки вважається, що вони містять 99% цієї матерії, передає ZN.UA.

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Дев'ять відкритих карликових галактик були виявлені, коли астрономи вивчали фотографії, зроблені 570-мегапіксельною камерою в рамках проекту Dark Energy Survey. Останній раз супутники Чумацького Шляху були виявлені в 2005-2006 роках в небі Північної півкулі.

Лише три з дев'яти виявлених об'єктів вчені точно можуть назвати галактиками, інші - відносять до класу глобулярних кластерів (невеликого скупчення зірок). Найневиразніша з трьох галактик налічує менше 5 тис. зірок.

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