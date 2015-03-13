Астрономи відкрили карликові супутники навколо Чумацького Шляху
Група астрономів з Університету Кембриджу відкрила дев'ять нових карликових супутників, що обертаються навколо Чумацького Шляху.
Як пише видання The Astrophysical Journal, відкриття дасть вченим можливість розгадати "таємниці" темної матерії. Оскільки вважається, що вони містять 99% цієї матерії, передає ZN.UA.
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Дев'ять відкритих карликових галактик були виявлені, коли астрономи вивчали фотографії, зроблені 570-мегапіксельною камерою в рамках проекту Dark Energy Survey. Останній раз супутники Чумацького Шляху були виявлені в 2005-2006 роках в небі Північної півкулі.
Лише три з дев'яти виявлених об'єктів вчені точно можуть назвати галактиками, інші - відносять до класу глобулярних кластерів (невеликого скупчення зірок). Найневиразніша з трьох галактик налічує менше 5 тис. зірок.