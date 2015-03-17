Словацька компанія планує почати масовий випуск літаючих автомобілів у 2017 році

Компанія AeroMobil з Братислави повідомила про плани почати масовий випуск літаючих автомобілів у 2017 році. Про це її головний виконавчий директор Юрай Вацулік розповів на фестивалі South by Southwest в Остіні, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Daily Mail.

Сучасна конструкція аеромобіля включає складні крила та дозволяє апарату злітати з галявини або рівної прямої дороги. Для цього машині потрібно близько 200 метрів смуги для розгону.

Чотирициліндровий бензиновий двигун ROTAX 912 останньої версії аеромобілю дозволяє йому пролітати при повному баку до 700 кілометрів на швидкостях від 60 (мінімальної) до 160 (максимальної) кілометрів на годину. В корпусі автомобіля використовується вуглецеве волокно. Маса аероплана дорівнює 450 кілограмів, його довжина дорівнює шести метрам, а ширина (зі складеними крилами) - 1,6 метра.

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Конструкція дозволяє вміщати двох людей: пілота та пасажира. Для пілота потрібен спеціальний дозвіл. У плани Вацуліка входить створення чотиримісної та безпілотної версії машини (в існуючій версії два задніх місця займають крила в складеному стані), а також врегулювання правових питань її експлуатації в ЄС.

Проектом літаючого автомобіля Вацулік займається з 1990 року. В 2013 році в Монреалі він показав перший працюючий прототип автомобіля, а у 2014 році, у Відні, - її вдосконалену версію. Вартість перших аеромобілів, як очікується, становитиме кілька сотень тисяч євро. Надалі AeroMobil сподівається її знизити.