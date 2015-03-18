Японія побудує телескоп для вивчення чорних дір та космічних променів

У вересні цього року Японія приступить до будівництва телескопа з діаметром лінзи в 23 метри для вивчення таких явищ, як чорні діри та космічні промені. Телескоп буде розміщено на іспанських Канарських островах, передає ТАСС.

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На чолі проекту стоять фахівці з Токійського університету, при якому працює дослідницький центр з вивчення космічних променів. Дзеркало для телескопа буде змонтовано з майже 200 окремих сегментів. В цілому передбачається будівництво семи таких телескопів по всьому світу, які будуть з'єднані в єдину систему. У Токійському університеті відзначили, що створення такої конструкції дозволить більш детально вивчити феномен космічних променів, і це наблизить науковців до розкриття загадок чорних дір. "З допомогою цих телескопів ми хочемо спробувати підняти завісу таємниць всесвіту", - зазначили в дослідницькому центрі столичного вузу.

У минулому році Японія і США також розпочали спорудження найбільшого в світі телескопа. Будівництво ведеться на висоті 4 тисячі метрів над рівнем моря на вершині гавайського вулкану Мауна-Кеа. Гігантське дзеркало телескопа змонтують з майже 500 сегментів, а його діаметр перевищить 30 метрів. Як очікується, роботи завершаться до 2021 року.