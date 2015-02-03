В старінні галактик звинуватили чорні діри

Надмасивні об'єкти позбавляють їх міжзоряного газу, завдяки якому утворюються нові зірки. Робота вчених підсумовано у статті для журналу Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Новий час.

Астрономи вивчили чотири окремі еліптичні галактики (J0836, J1237, J0900 і J1117) , які віддалені від Землі на 300-400 мільйонів світлових років. Вчені спостерігали їх в оптичному і радіодіапазоні, завдяки чому створили діаграму розподілу зірок в галактиках за спектральним класом.

Молоді галактики як правило містять значну кількість яскравих зірок, які утворюються через недавню конденсацію, яка знаходиться в надлишку міжзоряного газу. Зазвичай такі галактики мають блакитнуватий відтінок. По мірі використання міжзоряного газу кількість нових світил зменшується, а галактики "червоніють". Загальні рівень світності падає у міру того, як у них залишаються лише старі, в основному червоні зірки.

Читайте такожВчені могли знайти свідчення існування таємничої темної матерії у Всесвіті

Перешкоджати старінню може, наприклад, зіткнення галактики з сусідом, що викликає турбулентні процеси і утворення нових зірок. Прискорення ж видимого старіння галактики відбувається через гравітаційне перетягування міжзоряного газу іншим тілом. Таким тілом можуть виступати більші галактики, але в цьому випадку такий варіант неможливий - досліджувані галактики відчутно віддалені від сусідів.

Астрофізики вважають, що тут діє чорна діра, яка вбирає в себе міжзоряний газ. Біля с J0836 цей газ сформував цілу хмару, яке рухається в бік від центру мас зірок. Як доказ цієї версії також вказано високий рівень радіовипромінювання з газового скупчення. На думку вчених, це випромінювання - залишковий слід впливу чорної діри, яка раніше була набагато активніша.

Поки що висновки дослідження вчені називають попередніми, але ефект старіння зоряних скупчень під дією чорних дірок може бути швидко перевірений на інших галактиках.