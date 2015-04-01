NASA протестує "літаючу тарілку" для посадки на Марс

Як повідомляється на сайті агентства, корабель являє собою "літаючу тарілку" і візуально виглядає як космічний корабель інопланетян з мультфільмів, передає ZN.UA. Апарат забезпечений надувним поясом і парашутом.

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Літнє тестування апарату стане вже другим в історії LDSD. 31 березня NASA провели перевірку апарату на обертання. Диск розкрутили до 30 оборотів в хвилину для перевірки його балансування.

В агентстві уточнили, що в ході тестування "тарілку" на повітряній кулі піднімуть на висоту 37 км, потім ракетний двигун додасть апарату надзвуковое прискорення. У момент скидання швидкості надувний пристрій буде роздуватися і знижувати швидкість руху LDSD з трьох швидкостей звуку до двох.

Варто відзначити, що дана технологія, за задумом творців, повинна буде забезпечити безпечне приземлення апарату на поверхню Марса в умовах розрідженої атмосфери.

Друге льотне випробування апарату намічено на 2-12 червня.