У США випробували одну з найпотужніших ракет у світі для польотів на Марс

Експеримент відбувся на полігоні в штаті Юта, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У НАСА повідомляють, що так званий "холодний пуск" розгінного 54-метрового двигуна ракети пройшов бездоганно.

Система під назвою Space Launch System в перспективі призначена для виконання пілотованого польоту на Марс. Перший політ нової ракети заплановано на 2017 рік.

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Надважка ракета системи Space Launch System призначена для виведення за межі навколоземної орбіти космічних об'єктів масою понад 130 тонн.

Її прискорювачі на чверть більше, ніж ті, що використовувалися в системі багаторазових кораблів Space Shuttle.