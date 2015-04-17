Зіткнення з Меркурієм зробило можливим життя на Землі - науковці

Саме ця подія створила на планеті необхідні для зародження життя умови (магнітне поле). Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Nature, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Discovery News, повідомляє Lenta.ru.

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Вчені звернули увагу на те, що вміст металів самарія і неодиму в корі Землі збігається з таким у Меркурія і значно менше, ніж в падаючих на Землю астероїдах.

Це дозволило їм припустити, що Земля в далекому минулому зіткнулася з схожим на найближчу до Сонця планету тілом.

Його розміри можуть бути порівнянні з такими у Марса чи Меркурія. Цілком можливо, що цим тілом міг бути сам Меркурій або гіпотетична Тейя. В останньому випадку це могло призвести до утворення Місяця.

Для перевірки своєї теорії фахівці провели комп'ютерне моделювання цього процесу. Виявилося, що сірка, що потрапила на Землю після її зіткнення з схожим на Меркурій тілом, дозволила неодиму, а також урану та іншим хімічним елементам, з'єднуючись із сіркою, проникнути усередину залізного ядра Землі і спровокувати виникнення там ядерних реакцій.

В результаті цього стався розігрів планети, згодом якого запустилося магнітне динамо, що призвело до виникнення магнітосфери Землі. Дослідження вчених підтверджує теорію, згідно з якою Земля в минулому зазнала зіткнення з масивним тілом, а також пояснює появу у планети магнітного поля.