NASA заплатить добровольцям по $18 тисяч за участь в експерименті

Космічний центр ім. Ліндона Джонсона в Х'юстоні оголосив про набір добровольців для експерименту NASA, в ході якого вивчаються наслідки впливу невагомості на організм людини, повідомляє "Моя планета". Учасникам доведеться провести більше трьох місяців в дослідницькому центрі при медичному відділенні Університету Техасу в Галвестоні. При цьому протягом 70 днів піддослідні будуть повністю знерухомлені: 24 години на добу вони будуть лежати на ліжках, розташованих під нахилом (-6°) - узголів'ям вниз. Це положення імітує умови невагомості, в яких космонавти проводять по кілька місяців.

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Учасникам дозволяється лише читати і дивитися телевізор. Замість туалету і ванної в їх розпорядженні будуть лише пластикові підкладні судна і автономний душ, яким можна користуватися у стані лежачи. За 10 тижнів, проведених без руху, у випробовуваних з великою часткою ймовірності зменшиться м'язова і кісткова тканина, також, можливо, постраждає серцево-судинна система. За їх станом і змінами в організмі будуть стежити лікарі.

Завершальний етап тривалістю близько двох тижнів включає відновлювальну терапію і комплекс фізичних вправ, який складається з гімнастики, піших і велосипедних прогулянок. Глобальна метаексперименту NASA - перевірити ефективність реабілітаційних заходів і процедур, які в подальшому допоможуть космонавтам швидше долати наслідки невагомості. За повідомленнями RT, за участь в цьому дослідженні кожному добровольцю заплатять по $18 тис. Брати участь можуть тільки громадяни США і постійні жителі країни.

Даний експеримент NASA проводиться не вперше, в ньому встигли взяти участь понад півсотні людей. Один з останніх учасників - Ендрю Іваніцкі нещодавно ділився з пресою своїми відчуттями і зізнавався, що найскладнішим етапом було лежання на похилому ліжку. Неприродне положення тіла викликало у Ендрю Іваіцкі постійний біль в шиї, спині і голові, безсоння, напади паніки.